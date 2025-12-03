Strage di Calenzano nell’area Eni nascerà un grande impianto fotovoltaico
Calenzano, 3 dicembre 2025 – Da luogo di una tragedia con esplosione dovuta a carburanti a spazio dedicato alle energie rinnovabili. E’ il destino del sito Eni di Calenzano, teatro della tragedia in cu i il 9 dicembre 2024 morirono in un'esplosione cinque persone, che diventerà sede di un grande impianto fotovoltaico da 20 Megawatt. È quanto annunciato oggi dal sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani insieme al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, alla presenza del direttore della trasformazione industriale di Eni Giuseppe Ricci. Sarà siglato un protocollo d'intesa entro la fine dell'anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
