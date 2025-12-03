Storico coming out nello sport la rivelazione a sorpresa del tennista

– C’è un’aria nuova che soffia sui campi da tennis: la stagione 2025 non sarà ricordata solo per rovesci e ace spettacolari, ma anche per un colpo di scena che arriva fuori dal campo. E questa volta, il servizio vincente lo mette a segno Mika Brunold, giovane promessa svizzera, che ha deciso di dire la verità più semplice (eppure ancora così rivoluzionaria) sulla sua vita privata. Dimenticatevi il solito silenzio di spogliatoio: qui c’è spazio per un coming out che spazza via vecchi tabù e accende i riflettori sull’arcipelago segreto delle emozioni nel tennis maschile. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Storico coming out nello sport, la rivelazione a sorpresa del tennista

Il coming out di Mika Brunold: "Non voglio nascondermi. Fiero della persona che sono oggi" - Lo svizzero Mika Brunold, 21enne numero 307 del mondo, ha sfidato uno dei tabù nel mondo dello sport e del tennis maschile. Come scrive sport.tiscali.it

Mika Brunold, il tennista che ha fatto coming out: "Nascondermi non è un'opzione" - Non si tratta di una prima, ma Mika Brunold è destinato in ogni caso a entrare nella storia del tennis. Scrive msn.com

Il tennista fa coming out, il lungo messaggio sui social: "Nello sport non se ne parla abbastanza…" - Se nello sport il tema dell'omosessualità continua ad essere tabù per molti, questo tabù l'ha voluto rompere attraverso i social Mika Brunold, 21enne tennista svizzero che ha fatto 'coming out' ... Segnala msn.com