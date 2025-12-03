Stop graduale al gas russo dall’autunno 2027 l’Ue non ne importerà più | Mai più dipendenti da Mosca

In Europa entrerà sempre meno gas russo, fino allo zero assoluto tra due anni. È stata trovata un’intesa nel trilogo tra il Consiglio Ue, il Parlamento e la Commissione, che hanno optato per una riduzione graduale – e non shock – delle importazioni. Il divieto, appunto a diminuzione progressiva, sarò giuridicamente vincolante per tutti i Paesi membri a partire dalla fine del 2026 per il gas naturale liquefatto (gnl) e dall’ autunno 2027 per il gas. Il regolamento verrà ratificato prima dai 27 Paesi membri e poi dalla Plenaria del Parlamento europeo. Le date dell’intesa: quando ci sarà lo stop definitivo. 🔗 Leggi su Open.online

Intesa in Ue sul divieto graduale all'import di gas russo. Al via dalla fine del 2026, stop totale dall'autunno del 2027 #ANSA Vai su X

Stop graduale all'import di gas russo, l'Ue: è un giorno storico - Firmata nella notte un'intesa tra Consiglio Ue ed Europarlamento: il divieto riguarderà il Gnl e il metano in arrivo dai gasdotti di Mosca e sarà totale ... Lo riporta avvenire.it

Ue e Parlamento europeo: stop graduale al gas russo - La misura, parte del piano RePowerEu, mira a rafforzare la sicurezza energetica dell'Unione ... Come scrive msn.com

Von der Leyen: 'Con lo stop al gas russo è un giorno storico per l'Ue' - "Oggi è una giornata storica per l'Unione europea: molti pensavano che non sarebbe stato possibile invece oggi è successo. ansa.it scrive

Ue, stop totale al gas russo entro il 2027. Bruxelles rompe con Mosca e accelera sull’indipendenza energetica - La misura, frutto di un compromesso tra Europarlamento e Stati membri, dovrebbe rafforza la sicurezza energetica europea, sostenere l’Ucraina e segnare l’avvio definitivo dell’era post- Si legge su milanofinanza.it

Consiglio europeo, accordo su graduale stop alle importazioni di gas russo - I Paesi dell'Ue hanno deciso di eliminare gradualmente le importazioni di gas russo, con l'obiettivo di uno stop totale a partire dal 2027. Si legge su msn.com

"Progressi" Russia-Ucraina, ma non c'è accordo sui territori. L'Europa trova l'intesa sul graduale stop al gas russo - I colloqui al Cremlino, sono stati "utili e costruttivi", ma il presidente russo Vladimir Putin ha detto agli interlocutori americani che la Russia potrebbe ... Riporta msn.com