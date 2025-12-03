Stop auto a benzina dal 2035 l' Europa rinvia la retromarcia | salta l' incontro del 10 dicembre

La Commissione rinvia a data da destinarsi la proposta di un piano di rilancio per il settore, con l'eventuale revisione del blocco alla vendita di auto termiche: "Terremo conto di tutte le tecnologie, ci stiamo ancora lavorando, ma ci vorrà ancora tempo" anticipa il commissario ai Trasporti Tzitzikostas. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Stop auto a benzina dal 2035, l'Europa rinvia la retromarcia: salta l'incontro del 10 dicembre

