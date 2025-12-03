Stop alla linea 07 durante l’inverno Il municipio X | Serve a Pomezia ma la paga Roma
Le corse dello 07, la linea che i romani utilizzano, durante la stagione estiva, per raggiungere le spiagge di Castel Porziano e Capocotta, vanno sospese nei restanti mesi dell’anno.Corse per Pomezia pagate da RomaLa richiesta, formulata del presidente della commissione mobilità del municipio X. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Altre letture consigliate
Stop improvviso alla Linea 1: passeggero colto da malore, interrotta l’intera tratta | https://shorturl.at/dbaBE - facebook.com Vai su Facebook
#Tgm ore 17 - Dal 28 al 30 novembre parziali stop sulla linea C del metrò. Bus navetta Vai su X
Stop al passaggio a livello di Roncade sulla linea Venezia-Trieste - Il presidente del Veneto, Luca Zaia, accompagnato dall'assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Elisa De Berti, ha partecipato oggi a Roncade (Treviso) alla posa della prima pietra dei lavori di ... ansa.it scrive