Stop alla linea 07 durante l’inverno Il municipio X | Serve a Pomezia ma la paga Roma

Le corse dello 07, la linea che i romani utilizzano, durante la stagione estiva, per raggiungere le spiagge di Castel Porziano e Capocotta, vanno sospese nei restanti mesi dell’anno.Corse per Pomezia pagate da RomaLa richiesta, formulata del presidente della commissione mobilità del municipio X. 🔗 Leggi su Romatoday.it

