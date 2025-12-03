Stop al compostaggio La Provincia si unisce all’ampio fronte del no

OFFLAGA (Brescia) Primo stop alla Geobet di Offlaga: dalla Provincia arriva un preavviso di diniego per il nuovo maxi impianto di rifiuti. La richiesta era stata avanzata dalla bergamasca Geobet, che vorrebbe realizzare uno dei più grandi impianti di compostaggio d’Italia su 42 ettari. Contro l’impianto si era mobilitato il territorio tra attivisti, comitati e Comuni. Ora lo stop dalla Provincia. "Il progetto così come depositato dal proponente – si legge nel provvedimento che conclude la prima fase dell’iter – evidenzia carenze in ordine alla documentazione progettuale necessaria sia alla valutazione della compatibilità ambientale sia all’acquisizione degli atti di assenso indispensabili al rilascio del provvedimento autorizzativo, con carenze che non sono qualificabili come di mera descrizione del funzionamento ma di mancanza di sezioni progettuali che rendono impossibile la sua valutazione complessiva". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

