Stitichezza in gravidanza e post-partum | 7 consigli per prevenirla e gestirla con serenità

Una condizione comune, ma da non sottovalutare. Durante la gravidanza e il periodo successivo al parto, il corpo della donna vive profonde trasformazioni. Un disturbo frequente e a volte sottovalutato in queste fasi è la stitichezza, nota anche come stipsi. Sebbene sia un sintomo comune, non per questo va ignorato: può influire sulla qualità della vita e, se trascurata, può provocare fastidi e complicazioni come emorroidi o ragadi anali. Esistono diversi comportamenti e rimedi utili per prevenirla o gestirla in modo adeguato, anche durante la gestazione o l’allattamento. Perché la gravidanza può predisporre alla stitichezza?. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Stitichezza in gravidanza e post-partum: 7 consigli per prevenirla e gestirla con serenità

