Stelle di natale Ail dal 5 all' 8 dicembre torna l' appunmtamento con la solidarietà in 5mila piazze italiane

Messinatoday.it | 3 dic 2025

Nei giorni 5, 6, 7 e 8 dicembre tornano le Stelle di Natale AIL a colorare 5.000 piazze italiane, iniziativa posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e giunta alla sua 37° edizione. Si rinnova così lo storico e atteso appuntamento con la solidarietà promosso dall’Associazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

