Stelle di natale Ail dal 5 all' 8 dicembre torna l' appunmtamento con la solidarietà in 5mila piazze italiane

Nei giorni 5, 6, 7 e 8 dicembre tornano le Stelle di Natale AIL a colorare 5.000 piazze italiane, iniziativa posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e giunta alla sua 37° edizione. Si rinnova così lo storico e atteso appuntamento con la solidarietà promosso dall’Associazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Biscotti stelle di Natale ripieni - con creme miste al cioccolato, bianco al pistacchio, fondente alla nocciola, e la classica crema di nocciole che amiamo tutti - I biscotti sono di frolla al burro speziati con cannella e scorza d'arancia, profumati per Natale, ottima id - facebook.com Vai su Facebook

5 - 6 - 7 - 8 dicembre ?Una Stella di Natale AIL aiuta migliaia di persone a guardare lontano. Vai su ail.it per sapere dove trovare le Stelle di Natale di @AIL_ets, l’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. #Seguilastella #StelleAIL25 Vai su X

Leucemie, linfomi e mieloma. Illuminare la speranza, tornano le Stelle di Natale Ail - L’AIL, Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, rinnova l’appuntamento con la Manifestazione Stelle di Natale 2025, che si terrà in tutte le piazze d’Italia nei giorni 5, 6, 7 e 8 dic ... Segnala cn24tv.it

Le Stelle di Natale AIL tornano nel week end nelle piazze sannite - Il 5, 6, 7 e 8 dicembre tornano nelle piazze sannite le Stella di Natale AIL Benevento Odv, per donare speranza ai pazienti e alle loro famiglie. Riporta ntr24.tv

Torna il tradizionale appuntamento con AIL - L’iniziativa gode del sostegno di Rai per la Sostenibilità ESG ed è promossa sui canali RAI dal 1° al 7 dicembre 2025. Lo riporta rainews.it

Lotta alle leucemie, tornano le stelle di Natale Ail per la ricerca - Tornano in 5mila piazze italiane le stelle di Natale dell'Ail: dal 5 all'8 dicembre chi verserà un contributo minimo associativo di 15 ... tuobenessere.it scrive

Tornano le stelle di Natale per guardare lontano - Il contributo minimo associativo per ricevere la Stella di Natale Ail è di 15 euro; per sapere in quali piazze italiane trovare i 17. Secondo vita.it

A Catania dal 5 dicembre torneranno le Stelle di Natale AIL - Dal 5 all’8 dicembre torna nel capoluogo etneo, così come in oltre 4000 piazze in Italia, l’appuntamento con l’iniziativa Stelle di Natale AIL per raccogliere fondi da destinare ai pazienti ... Scrive cataniatoday.it