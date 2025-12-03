Stellantis è protagonista oggi di una corposo rally a Piazza Affari, in scia alle notizie che parlano di un incontro dell’Ad Antonio Filosa con il Presidente americano Donald Trump e di un ambizioso piano di assunzioni presso lo stabilimento Chrysler del Michigan. Notizie che hanno messo le ali alle azioni Stellantis a Piazza Affari, compensando i dati delle immatricolazioni, che hanno visto il gruppo fare peggio del mercato nel suo complesso. Filosa incontra Trump. Stando ai media americani, il CEO di Stellantis Antonio Filosa sarebbe in procinto di incotrare il Presidente Trump assieme ad una delegazione di produttori di auto o peranti negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Stellantis vola in Borsa: la ripresa parte dagli USA