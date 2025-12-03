Stellantis vola in Borsa | la ripresa parte dagli USA
Stellantis è protagonista oggi di una corposo rally a Piazza Affari, in scia alle notizie che parlano di un incontro dell’Ad Antonio Filosa con il Presidente americano Donald Trump e di un ambizioso piano di assunzioni presso lo stabilimento Chrysler del Michigan. Notizie che hanno messo le ali alle azioni Stellantis a Piazza Affari, compensando i dati delle immatricolazioni, che hanno visto il gruppo fare peggio del mercato nel suo complesso. Filosa incontra Trump. Stando ai media americani, il CEO di Stellantis Antonio Filosa sarebbe in procinto di incotrare il Presidente Trump assieme ad una delegazione di produttori di auto o peranti negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
? Ubs e Intermonte hanno alzato il rating, mentre si parla di standard energetici meno rigidi per le auto sul mercato degli Stati Uniti Leggi l'articolo #Stellantis - facebook.com Vai su Facebook
Borse europee, partenza mista: a Piazza Affari vola Campari (+3,9%) dopo che Barlcays ha alzato giudizio e target price, corre anche Generali +2% +0,3% sulla parità +0,2% sulla parità A #Milano acquisti su Nexi +1%, Lottomatica +1% e Bper+1 Vai su X
Stellantis vola in Borsa: la ripresa parte dagli USA - Stellantis è protagonista oggi di una corposo rally a Piazza Affari, in scia alle notizie che parlano di un incontro dell’Ad Antonio Filosa con il Presidente americano Donald Trump e di un ambizioso p ... Secondo quifinanza.it
Azioni Stellantis: quanto upside fino a 12 euro! Tutti a comprare - C'è un solo titolo assoluto protagonista nella seduta di borsa di metà settimana: Stellantis. Come scrive borsainside.com
Perché le azioni Stellantis vanno su di giri a Piazza Affari, raffica di buy (+8%) - Pioggia di acquisti sulle azioni Stellantis, scattate subito in cima al Ftse Mib di Piazza Affari, volando già nei primi minuti della giornata di contrattazioni di oltre il 5%. money.it scrive
Perché Stellantis vola in Borsa oggi - Ubs e Intermonte hanno alzato il rating, mentre si parla di standard energetici meno rigidi per le auto sul mercato degli Stati Uniti ... Segnala msn.com
Stellantis riparte dagli Usa, ma in borsa l’auto fa paura - Byd va bene fuori dalla Cina, ma le vendite in casa calano e penalizzano gli utili di un terzo. Segnala repubblica.it
Borsa: Europa cauta nell'attesa della Bce, a Milano vola Campari, giu' Stellantis - Borse europee contrastate in avvio, con gli investitori cauti nell'attesa delle decisioni che adottera' la ... Lo riporta ilsole24ore.com