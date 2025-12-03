Stella la bambina con metà cervello Parla e cammina | è un miracolo

Cesena, 3 dicembre 2025 – Nicola e Ambra, i genitori di Stella, di cui raccontiamo la storia in questa pagina, danno supporto ad altri genitori che vivono una situazione analoga. Hanno creato una pagina Instagram in cui raccontano la propria esperienza, l’hanno chiamata “Volevo un gatto nero, nero, nero” in ricordo dell’ unica canzone che riusciva a tranquillizzare Stella durante le crisi. È stata recentemente attivata una ricerca che analizzerà per la prima volta le funzioni cognitive compromesse nella sindrome di Sturge Weber. L’obiettivo è mettere a punto piani di riabilitazione personalizzati e strumenti pratici a sostegno di famiglie, insegnanti e clinici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stella, la bambina con metà cervello. “Parla e cammina: è un miracolo”

