stefano de martino sostituito arriva la decisione della rai sul nuovo game show

Stefano De Martino non ha ancora aperto l'ultimo pacco della stagione di Affari Tuoi che in Rai già si respira aria di novità. L'access prime time di Rai1 si prepara infatti a cambiare pelle per l'estate 2026. Dopo quanto accaduto qualche mese fa, quando Canale 5 ha preso il sopravvento con La Ruota della Fortuna, la rete è pronta a lasciare spazio a un nuovo gioco destinato a occupare per qualche mese lo spazio del preserale. Questa volta, però, a Viale Mazzini non vogliono correre rischi: l'era di TecheTecheTè come tappabuchi sembra definitivamente tramontata. E la parola d'ordine, dettata dall'amministratore delegato Giampaolo Rossi, è una soltanto: mai più l'errore dell'estate 2025.

