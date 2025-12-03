Stefano Conti assolto | Mi sono salvato da solo Troppi pregiudizi Non so se torno in Italia

"Il mio processo è definitivamente chiuso. Ora mi siederò a fare ordine nella mia vita per deciderò cosa fare". Stefano Conti, trader brianzolo di 40 anni, ha vinto. Non ha retto l’accusa nei suoi confronti di tratta di esseri umani a scopo sessuale. Non è stato semplice: prima i 423 giornin di carcere duro. Poi due mesi di processo e l’assoluzione in primo grado con formula piena. Poi la brutta sorpresa quando ha scoperto che non lo avrebbero lasciato libero fino all’Appello che la Procura di Panama avrebbe tentato contro di lui. Infine altri 7 mesi trascorsi in un nuovo incubo, quasi nascosto, con tutti gli hotel di Panama che gli chiudevano le porte in faccia come persona non gradita, mentre la sentenza decisiva tardava ad arrivare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Stefano Conti assolto: "Mi sono salvato da solo. Troppi pregiudizi. Non so se torno in Italia"

