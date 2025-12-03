Stefano Conti assolto anche in appello a Panama | Ero innocente ora voglio solo tornare a casa

Stefano Conti, il 40enne italiano di Cesano Maderno detenuto per oltre 400 giorni nel carcere speciale di La Joya a Panama con l’accusa di traffico di esseri umani a scopo sessuale, è stato assolto anche in appello. Lo rendono noto i suoi legali italiani, gli avvocati Valter Biscotti e Vincenzo Randazzo, che hanno seguito da vicino tutta la vicenda insieme alla Farnesina. Conti era stato arrestato il 15 agosto 2022 e aveva trascorso più di un anno nella struttura detentiva panamense, una delle più dure del Paese. Fin dall’inizio si era dichiarato estraneo ai fatti, rifiutando la proposta di patteggiamento avanzata dalla Procura – cinque anni di carcere ed espulsione dal Paese – proprio perché convinto della propria innocenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Stefano Conti assolto anche in appello a Panama: “Ero innocente, ora voglio solo tornare a casa”

Contenuti che potrebbero interessarti

#stefanoconti Stefano Conti assolto a Panama dopo oltre 400 giorni di carcere: “Ho vinto io, è finita” Stato Quotidiano Forum - facebook.com Vai su Facebook

Stefano Conti assolto dalla Corte d'Appello di Panama. Lo rende noto Valter Biscotti, legale dell'italiano accusato di traffico di esseri umani, detenuto da 400 giorni a la Joya, spiegando: "Contatti quotidiani con la Farnesina". La Procura aveva chiesto 30 anni Vai su X

Stefano Conti assolto anche in appello: “Ero innocente, ora voglio solo tornare a casa” - Il trader italiano torna libero dopo l'assoluzione dall'accusa di traffico di esseri umani. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Assolto anche in Appello il trader Stefano Conti accusato di traffico di esseri umani: “Ora torno a casa” - Il trader Stefano Conti, arrestato il 15 agosto 2022 a Panama, è stato assolto anche in Appello dall'accusa di traffico di esseri umani ... Riporta fanpage.it

Panama, il trader Stefano Conti assolto anche in appello: “Ora voglio solo tornare a casa” - Si chiude la tortuosa vicenda processuale del 40ennne brianzolo detenuto per 423 giorni nel carcere speciale di La Joya: “Ero innocente e non è stato facile vincere la paura di affrontare il processo. Da ilgiorno.it

Stefano Conti assolto a Panama dopo oltre 400 giorni di carcere: “Ho vinto io, è finita” - La Corte di Appello di Panama ha assolto Stefano Conti, il cittadino italiano accusato di traffico di esseri umani e detenuto per oltre 400 giorni nel carcere speciale di La Joya. Riporta statoquotidiano.it

Stefano Conti assolto: "Mi sono salvato da solo. Troppi pregiudizi. Non so se torno in Italia" - Varedo, il trader 40enne da tre anni nei guai per tratta di essersi umani ha vinto anche al processo di appello e può finalmente espatriare. msn.com scrive

Assolto dopo 423 giorni di carcere a Panama, il trader Stefano Conti non può ancora tornare in Italia - Stefano Conti è stato assolto in primo grado dall'accusa di tratta di esseri umani a scopo sessuale e dopo 423 giorni lo scorso 6 marzo è uscito dal carcere di La Joya, la struttura di detenzione di ... Secondo fanpage.it