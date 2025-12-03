Stefania uccisa perché voleva una nuova vita Autopsia domani il conferimento dell’incarico

La pistola comprata solo pochi giorni prima. Una lunga lettera scritta al computer e stampata. Poi i messaggi indirizzati a più destinatari, tra cui il figlio di Stefania Terrosi per annunciargli il "dispetto" che gli avrebbe fatto portandosi via con sé la madre. L’attesa al rientro dal turno di lavoro e poi i colpi di pistola. Poco prima che i carabinieri potessero aprire il portone di casa, in via Sardegna a Po’ Bandino, ed impedire il compimento di quello che appare un piano preparato con largo anticipo di Antonio Iacobellis, "geloso di tutto e di tutti", ossessionato, a quanto sembra, da quella relazione che era arrivata alla fine per una serie di colpe che, nella stessa lettera, l’uomo attribuirebbe proprio a Stefania. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stefania uccisa perché voleva una nuova vita . Autopsia, domani il conferimento dell’incarico

