Ci teneva il Napoli alla Coppa Italia. Ed è già una notizia. Ci teneva, ovviamente, sempre nei limiti della ragionevolezza. E alla fine vince ai rigori. Rigori infiniti. Neres si mangia il match-point al quinto tiro. Ne calciano dieci ciascuno e solo al decimo rigore arriva la prima parata di Milinkovic Savic su un tremebondo Luvumbo. Di Buongiorno il rigore vittoria, Caprile intuisce ma non lo prende. Da segnalare che Milinkovic ha calciato – bene – il settimo rigore: una sleppa che Caprile nemmeno vede. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Stavolta il Napoli ci teneva (con moderazione) alla Coppa Italia e vince ai rigori. Milinkovic ne para uno su dieci ma è quello buono