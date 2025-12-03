Stasera a ‘Chi l’ha Visto?’ il caso di Marco erede a sua insaputa
Federica Sciarelli torna questa sera, mercoledì 3 dicembre, con una nuova puntata di Chi l’ha Visto?, il programma dedicato alle persone scomparse in onda in prima serata su Rai 3. Le anticipazioni del 3 dicembre 2025. In primo piano, il caso di Liliana Resinovich, che si arricchisce ciclicamente di inedite testimonianze. Liliana chiese dei sacchi neri a un ristoratore due anni prima della sua morte? Il fratello Sergio annuncia un esposto: “Ogni tanto qualcuno si fa avanti per avvalorare la tesi del suicidio – dice a Chi l’ha Visto? -, ma per ora l’unico indagato resta il marito”. A seguire, il caso di Romina Del Gaudio, che scompare dal centro di Aversa e i cui resti vengono ritrovati dopo 47 giorni in un bosco a Carditello. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
