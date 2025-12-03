Stanziati quasi 7 milioni di euro per il recupero dell' ex base Nato West Star
Un annuncio storico è arrivato da Roma per il Comune di Affi: il Governo intende presentare un emendamento per finanziare con quasi 7 milioni di euro la bonifica e il primo intervento di recupero dell'ex base Nato West Star. Il più grande bunker antiatomico accessibile d'Europa si prepara dunque. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Contenuti che potrebbero interessarti
GORIZIA - La struttura, per la quale sono stati stanziati quasi 3 milioni di euro per la riqualificazione e quasi 5 milioni per la parete led multimediale, sarà completata a breve. L'annuncio in Regione. ISCRIVITI anche al nostro canale Telegram -> https://t.me/il - facebook.com Vai su Facebook
Difesa del suolo. Visita a Tizzano, Borgo Val di Taro e Bedonia, verifica lavori conclusi e in cantiere, l’incontro con sindaco. Sopralluogo della sottosegretaria @ManuRontini sull’Appennino parmense: “Stanziati quasi 6 milioni” La #notizia regioneer.it/Tizzan Vai su X
La Regione tende la mano ai Comuni in dissesto, stanziati 7 milioni: nel Palermitano fondi a Monreale - Pubblicato il decreto dell'assessorato delle Autonomie locali, retto ad interim dal presidente Renato Schifani, che stabilisce la ripartizione agli enti locali delle somme per compartecipare alle spes ... Secondo palermotoday.it
Lombardia: oltre 7 milioni di euro in più per rafforzare il trasporto pubblico locale - Le risorse aggiuntive derivano da un incremento del Fondo Nazionale Trasporti, da fondi regionali e dall’applicazione dei nuovi criteri a livello statale ... Si legge su telenord.it
Lago di Alleghe, giù il livello dell'acqua: stanziati 7,5 milioni per la pulizia del fondale. Ecco l'insolito paesaggio - Il lago di Alleghe in questi giorni ha un aspetto insolito, ma questo è strategico per la sua pulizia. Come scrive ilgazzettino.it
Umbria. Stanziati 2,7 milioni di euro per l’ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie - All’Ao di Perugia saranno destinati 1,7 milioni di euro, 500mila euro all’Ao di Terni e 500mila euro all’Ausl Umbria 2. Come scrive quotidianosanita.it
Spinta all’agricoltura. Stanziati altri 76 milioni - Nuova spinta per l’agricoltura umbra: la giunta regionale, su proposta dell’assessora alle Politiche agricole, Simona Meloni, ha approvato l’attivazione di ulteriori interventi del Complemento di ... lanazione.it scrive
Crollo Torre dei Conti, lavori per restauro finanziati con fondi Pnrr per quasi 7 milioni - Era stato finanziato con quasi 7 milioni di euro l'intervento di restauro della Torre dei Conti di Largo Corrado Ricci a Roma crollata in parte oggi: per gli interventi infatti, relativi al punto 26 ... Come scrive adnkronos.com