Stamperia Fiorentina le voci dei lavoratori | Ci vogliono mandare via perché siamo italiani e chiediamo diritti
Prato, 3 dicembre 2025 – Sfruttamento e abbassamento della qualità del lavoro, diritti negati, orari impossibili. Non ci stanno i lavoratori della Stamperia Fiorentina, che ieri, 2 dicembre, arrivati in azienda, sono stati prima lasciati fuori e poi cacciati. “Siamo arrivati al nostro consueto orario, quello delle 8 – racconta un lavoratore nel video pubblicato sui social dalla Cgil Toscana – e abbiamo trovato il portone chiuso. Alle 9 hanno aperto, siamo entrati, ma ci hanno detto che dentro non si poteva stare e che avevano già chiamato la polizia”. Stamperia Fiorentina, la protesta dei lavoratori Un dipendente: “Vogliono ‘far fuori’ gli italiani”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
