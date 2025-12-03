Stai zitto e sparisci! scintille Roma-Napoli | cosa è successo davvero tra McTominay e Cristante

Ecco lo scambio di battute a più riprese tra i due centrocampisti protagonisti del match di domenica sera all’Olimpico dopo due falli del romanista Roma-Napoli è andata in archivio ormai da qualche giorno, ma l’onda lunga un po’ si fa ancora sentire. Anche perché ha cambiato non poco la classifica di Serie A, con i giallorossi scesi dal primo al quarto posto ma comunque a una lunghezza dalla vetta. E soprattutto perché ha segnato quella che possiamo definire la rinascita della squadra di Conte e la chiusura di una settimana perfetta. Tre vittorie in sette giorni tra Atalanta, Qarabag e Roma che pian piano ristabiliscono l’ordine nello spogliatoio, da condottiero come l’ha definito De Laurentiis. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - “Stai zitto e sparisci!”, scintille Roma-Napoli: cosa è successo davvero tra McTominay e Cristante

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sapete come ci chiamano i tifosi rosicanti delle altre squadre? "Stai zitto TORTELLINO". L'offesa è soprattutto per loro, si vede che non li hanno mai mangiati (quelli buoni). Noi non ci sentiamo offesi per niente - facebook.com Vai su Facebook

“Stai zitto e sparisci!”, scintille Roma-Napoli: cosa è successo davvero tra McTominay e Cristante - Lo scambio di battute tra Cristante e McTominay protagonisti del match di domenica sera all'Olimpico dopo due falli del romanista ... Riporta calciomercato.it

Cristante provoca McTominay: "Pesi 100 chili e fai 'ste sceneggiate". Scintille, interviene Rrahmani - Roma è stata una partita di grandi duelli fisici, l'emittente streaming Dazn, quest'oggi ha pubblicato le scintille tra Cristante e McTominay che non si erano notate durante il match. msn.com scrive

«Stai zitto!»: scontro a Amici tra Celentano ed Emanuel Lo. Volano frecciate sulla tecnica e sul fisico dei ballerini - È il palcoscenico dove le tensioni artistiche diventano scintille e le lezioni di tecnica si trasformano in veri e propri duelli di stile. Segnala ilmattino.it