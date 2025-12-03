Stadio Franco Scoglio il Comune potrebbe realizzare una copertura per la tribuna A
Lo stadio “Franco Scoglio” ha un primato, purtroppo negativo. Nonostante sia uno degli impianti più moderni in Italia, almeno se si tiene conto della data di consegna, non ha neanche un settore coperto. Una grave anomalia figlia di scelte progettuali errate, tempi biblici dei cantieri e anche. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La situazione dello #stadio Franco Ossola, la proposta di #venderlo, la posizione del #VareseFc Sulla #Prealpina di martedì 2 dicembre approfondimento sul tema firmato da Silvio Tranquillini - facebook.com Vai su Facebook
125° anniversario del Messina, parata di stelle al “Franco Scoglio”, tutto pronto per l’evento del 1° Dicembre - Lunedì 1° dicembre allo stadio “Franco Scoglio”, si terrà l’evento per il 125° anniversario del Messina, organizzato dal Racing City Group, nuovo proprietario dell’Acr, rappresentato dal presidente J ... Segnala strettoweb.com
Scaletta concerto Marracash allo Stadio Franco Scoglio di Messina, 5 luglio 2025/ Ordine canzoni - Ultima tappa per il tour negli stadi di Marracash, che chiude il suo “Marra Stadi 2025” con il concerto di oggi, sabato 5 luglio 2025, a Messina, presso lo Stadio San Filippo – Franco Scoglio. Segnala ilsussidiario.net
Live di Ultimo a Messina l'evento siciliano più seguito del 2024 - È il concerto di Ultimo allo Stadio Franco Scoglio di Messina l'evento più seguito del 2024 in Sicilia. ansa.it scrive
Cesare Cremonini, la possibile scaletta del concerto allo stadio di Messina - Reduce dal concerto allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, Cesare Cremonini porterà la sua musica sul palco dello Stadio San Filippo- Lo riporta tg24.sky.it