Staccò dito a morsi alla poliziotta | assolto
E’ stato assolto per incapacità di intendere e volere al momento del fatto il gambiano di 25 anni bloccato lo scorso 7 febbraio a San Benedetto dalla Polizia di Stato dopo una serie di episodi di violenza messi in atto contro agenti del commissariato e personale infermieristico dell’ospedale Madonna del Soccorso; il più grave di questi è il morso dato ad una poliziotta del commissariato rivierasco che le ha causato l’amputazione della falange del secondo dito della mano destra. Alla luce della conclamata pericolosità sociale, il giudice ha disposto che l’extracomunitario segua un percorso terapeutico presso una Rems. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
