Staccò a morsi il dito di una poliziotta assolto per vizio totale di mente
Un morso, un dito amputato e una sentenza che fa discutere. È stato assolto per vizio totale di mente il 25enne gambiano che il 7 febbraio 2025, a San Benedetto del Tronto, staccò un dito con un morso a una poliziotta. Era stato trovato senza biglietto su un treno e, portato al commissariato, aveva aggredito l'agente. Secondo la perizia del tribunale, che ha convinto anche l'accusa, l'immigrato era in preda a un gravissimo delirio di persecuzione, convinto che la gente volesse ammazzarlo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
