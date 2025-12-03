Spunta un’altra famiglia nel bosco | Hanno portato via i nostri due bimbi

Quotidiano.net | 3 dic 2025

C’è silenzio nel casolare in pietra. Un silenzio spezzato solo dalla "voce" del bosco che circonda il manufatto, sulle pendici dei monti a Caprese Michelangelo (Arezzo). Da quel casolare ristrutturato a regola d’arte, mancano le voci dei bambini di Harald e Nadia: dicono di non avere più notizie dei figli di 4 e 8 anni da quarantasette giorni. Il 16 ottobre una decina di carabinieri e un pool di assistenti sociali, li hanno prelevati dalla casa e trasferiti in una struttura protetta. Nel decreto di allontanamento, firmato dal Tribunale dei minori di Firenze, si segnalano irregolarità nella procedura di scuola parentale che i genitori hanno scelto per i figli e la mancata collaborazione con i servizi sociali nei controlli sanitari previsti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

