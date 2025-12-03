Spumanti aromatizzati crémant e spritz guidano i consumi di bollicine delle nuove generazioni
L'analisi Iwsr svela i principali trend legati agli sparkling in Francia, Regno Unito e Stati Uniti. E il Prosecco batte lo Champagne dappertutto. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
Bolle da record con effetto Spritz, il Prosecco sbanca anche nei cocktail. Crollo degli champagne - I consumi di sparkling tricolori, come mostra la ricerca, si concentreranno soprattutto all’estero con 251 milioni di bottiglie stappate (+9% sul 2023) e 104 milioni in Italia (+2%). Segnala repubblica.it
Chandon Garden Spritz: il ready to drink agrumato a base spumante - Chandon Garden Spritz è un drink a base di spumante Chandon Brut prodotto nella tenuta argentina di Mendoza, miscelato con un liquore ottenuto dalla ... Secondo notizie.tiscali.it