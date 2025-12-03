Springsteen | Liberami dal nulla fuori la soundtrack del film

La soundtrack di Springsteen: Liberami dal nulla è in arrivo, con i brani contenuti nel film. Uscirà il 5 dicembre Springsteen: Deliver Me From Nowhere The Original Motion Picture Soundtrack, la soundtrack ufficiale (Columbia Record Sony MusicSearchlight Pictures) del film Springsteen: Liberami dal nulla che è nelle sale italiane da giovedì 23 ottobre. Il film targato 20th Century Studios che segue la realizzazione di Nebraska di Bruce Springsteen del 1982, un album acustico puro e tormentato che ha segnato un momento di svolta nella sua vita e che è considerato una delle sue opere più durature. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Springsteen: Liberami dal nulla, fuori la soundtrack del film

