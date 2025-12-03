Spread sotto i 70 punti ai minimi dal 2009 | cosa succede a Btp e titoli di Stato Strategie

Con lo spread ai minimi, i gestori scommettono sui Btp a lunga scadenza (20-30 anni), che potrebbero rendere fino al 9%. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Spread sotto i 70 punti, ai minimi dal 2009: cosa succede a Btp e titoli di Stato. Strategie

