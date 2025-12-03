Spread sotto 70 punti prima volta dal 2009 | altra vittoria del governo

Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto quota 70 punti base (69,9 per poi tornare a 70 punti): si tratta dai minimi dalla fine del 2009. Cifre pesantissime, un risultato clamoroso per il governo guidato da Giorgia Meloni. Un segnale chiarissimo quello che arriva dai mercati, cresce la credibilità e la solidità dell'economia italiana. Come detto il differenziale ha toccato brevemente i 69,9 punti per poi assestarsi intorno ai 70, mentre il decennale italiano viaggia sotto il 3,4 per cento. Numeri che incidono direttamente sull’economia pubblica e che aprono nuove prospettive anche per chi detiene titoli di Stato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Spread sotto 70 punti, prima volta dal 2009: altra vittoria del governo

