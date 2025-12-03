Spread cosa è e perché è importante influenza anche i mutui Chiusura sotto i 70 punti minimi dal 2009

Ilmessaggero.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo spread BTP-Bund è uno degli indicatori più osservati quando si parla di finanza pubblica italiana. Misura la differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani a 10 anni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

spread cosa 232 e perch233 232 importante influenza anche i mutui chiusura sotto i 70 punti minimi dal 2009

© Ilmessaggero.it - Spread, cosa è e perché è importante (influenza anche i mutui). Chiusura sotto i 70 punti, minimi dal 2009

News recenti che potrebbero piacerti

Spread Btp-Bund a 232, rendimento sale ancora al 4,06% - Bund, con il differenziale di rendimento tra il decennale italiano e quello tedesco fermo a 231 punti base mentre si consolida sopra il 4% il rendimento ... Da ansa.it

Spread Btp scende a 232 punti base - Il differenziale di rendimento scende a 232 punti base col tasso sul decennale al 4,19%. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Spread Cosa 232 Perch233