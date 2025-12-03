Spread chiude in calo a 70 punti base E’ il livello più basso dal 2009

Lo Spread tra Btp e Bund tedeschi chiude a 70 punti base, in calo rispetto ai 71 dell'apertura. Il rendimento del titolo decennale italiano si attesta al 3,44%, toccando il livello più basso dal 2009 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Spread chiude in calo, a 70 punti base. E’ il livello più basso dal 2009

Scopri altri approfondimenti

Lo spread tra Btp e Bund chiude calmo a 71 punti base. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,46% #ANSA Vai su X

Milano chiude la settimana in calo, allontanandosi dai 43 mila punti, mentre l'attenzione degli investitori si concentra sulla Fed e sull'andamento di titoli come Stellantis e Leonardo. Lo spread rimane stabile nonostante l'incertezza. - facebook.com Vai su Facebook

BTp: spread chiude in calo a 70 punti e aggiorna minimi da oltre 15 anni - Rendimento decennale scende al 3,44% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Si legge su ilsole24ore.com

Spread, cosa è e perché è importante (influenza anche i mutui). Chiusura sotto i 70 punti, minimi dal 2009 - Bund è uno degli indicatori più osservati quando si parla di finanza pubblica italiana. Secondo msn.com

Btp ai minimi dal 2009: cosa significa il calo dello spread per l’Italia e i risparmiatori - Lo spread tra Btp e Bund scende ai minimi dal 2009, creando scenari interessanti per chi investe in titoli di Stato italiani ... Scrive fortuneita.com

Cosa è lo spread e perché è importante che sia basso (influenza anche i mutui). È sotto i 70 punti, minimi dal 2009 - Bund è uno degli indicatori più osservati quando si parla di finanza pubblica italiana. Si legge su ilmessaggero.it

Tutte le notizie aggiornate su lo spread btp bund chiude in calo a 72 - tutte le notizie su lo spread btp bund chiude in calo a 72 aggiornate in tempo reale dalla redazione Keyword:lo spread btp bund chiude in calo a 72 ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

BTp: spread chiude in calo a 75 punti, rendimento decennale scende al 3,38% - Chiusura in leggero calo per lo spread tra BTp e Bund che aggiorna ancora i minimi. Segnala borsaitaliana.it