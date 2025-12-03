Spotify Wrapped in uscita oggi? Milioni di utenti in attesa per il resoconto musicale del 2025

Anche quest’anno è ufficialmente iniziato il countdown: con l’arrivo di dicembre milioni di utenti italiani aspettano un solo evento digitale, il ritorno di Spotify Wrapped. Il tradizionale resoconto di fine anno dedicato alle proprie abitudini musicali è diventato in un decennio un fenomeno culturale globale, condiviso in modo massiccio tra Instagram, TikTok e X, trasformando i dati di streaming personali in una vera e propria storia da raccontare. Spotify non ha ancora annunciato una data ufficiale per il 2025, ma analizzando le uscite precedenti e le strategie dell’azienda degli ultimi anni, è possibile individuare con buona precisione quando arriverà anche in Italia il tanto atteso recap personalizzato. 🔗 Leggi su Cultweb.it

