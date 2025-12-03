Spotify Wrapped 2025 è arrivato | come vedere brani e podcast più ascoltati dell’anno
Spotify ha rilasciato l’atteso Wrapped, il tradizionale recap annuale che certifica quali sono stati gli artisti più ascoltati sulla piattaforma di streaming musicale più diffusa al mondo. In Italia si conferma ancora una volta il dominio di rap e trap con Sfera Ebbasta leader fra i cantanti uomini, seguito da Shiva, Guè, Geolier, Marracash e dalla novità Tony Boy. Per trovare un autore di genere differente si deve scendere al settimo posto dove si trova Olly, che invece si è aggiudicato i titoli per la canzone e l’album più ascoltati, rispettivamente con Balorda nostalgia – la più ascoltata anche su Apple Music – e Tutta vita (sempre). 🔗 Leggi su Lettera43.it
