Spotify Sfera Ebbasta è l’artista più ascoltato in Italia

MILANO – Il rap domina gli ascolti 2025 in Italia. A rivelarlo è Spotify che ha lanciato Wrapped 2025. Al primo posto degli ascolti, dopo un anno, torna Sfera Ebbasta, seguito da Shiva, Guè, Geolier e Marracash. Tra i protagonisti si affacciano anche nuove voci capaci di ampliare lo spettro dei colori del genere, come il mumble rap e il cloud rap di Tony Boy, artista selezionato in Spotify Radar Italia 2024, voce di un’Italia sempre più digitale e connessa, o anche l’emergente Glocky (alla posizione 50), parte di Spotify Radar Italia 2025. Fra gli artisti più ascoltati, Olly si erge a emblema di una nuova generazione di cantautori. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Spotify, Sfera Ebbasta è l’artista più ascoltato in Italia

