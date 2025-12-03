Molta trap, qualche comparsa dal Festival di Sanremo e poche stelle internazionali. È quanto emerge sui gusti musicali degli italiani evidenziati nello Spotify Wrapped 2025, il tradizionale recap annuale della piattaforma svedese di streaming tra le più famose al mondo. La classifica nel nostro Paese ha evidenziato, sia per quanto riguarda gli artisti uomini sia per le donne, il dominio costante del rap e dei generi a esso legati: da una parte trionfa infatti Sfera Ebbasta, che si riprende la vetta già sua nel 2023 dopo un anno al secondo posto; dall’altra primeggia, per il terzo anno consecutivo, Anna Pepe, leader incontrastata fra le cantanti più ascoltate nella Penisola. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Spotify, qual è stato l’artista più ascoltato in Italia nel 2025