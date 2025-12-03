Spotify 2025 i brani e artisti più ascoltati in Italia e nel mondo

Il 2025 si conferma un anno di grande rilievo nel panorama musicale e digitale mondiale, con oltre 700 milioni di ascoltatori che hanno partecipato all’analisi delle preferenze attraverso Spotify Wrapped 2025. Questo consuntivo annuale permette di scoprire le tendenze e i trend più emblematici, evidenziando sia le novità che le conferme nel mondo di musica, podcast e audio. Esploreremo in dettaglio le classifiche di artisti, brani e podcast più ascoltati, con uno sguardo particolare anche al mercato italiano, tra colpi di scena e artisti emergenti. artisti più ascoltati in Italia nel 2025. classifica degli artisti più ascoltati. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Spotify 2025 i brani e artisti più ascoltati in Italia e nel mondo

Spotify ha rivelato i brani più ascoltati globalmente sulla piattaforma nel 2025: 1. Die With A Smile — Lady Gaga & Bruno Mars 2. BIRDS OF A FEATHER — Billie Eilish 3. APT. by ROSÉ & Bruno Mars 4. Ordinary — Alex Warren 5. DtMF — Bad Bunny 6. back to

"nina canta (intermezzo)" supera "San Siro" nella classifica generale dei brani di Angelina su @Spotify #49 (+1) "nina canta (intermezzo)" #50 (-1) "San Siro"

