Sport Incocciati FI | Istituzioni più vicine ai territori per renderlo accessibile a tutti

(Adnkronos) – “Le istituzioni devono essere presenti su tutto, non solo favorendo nuovi progetti e infrastrutture, ma ascoltando le esigenze che arrivano dal basso, dai territori, dove associazioni come quella premiata oggi operano ogni giorno a contatto con le persone”. Lo ha dichiarato Giuseppe Incocciati, consigliere del vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, intervenuto alla quarta . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

