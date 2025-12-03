Sport in tv oggi mercoledì 3 dicembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 3 dicembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sugli Europei di nuoto in vasca corta, che proporranno la seconda giornata di gare. La Coppa del Mondo di biathlon regalerà l’individuale maschile a Oestersund, mentre la Coppa del Mondo di sci alpino offrirà la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile a Beaver Creek. Da seguire gli impegni di Milano e Scandicci nella Champions League di volley femminile e della Pro Recco nella Champions League di pallanuoto, senza dimenticarsi della Superlega di volley maschile, della Serie A1 di basket femminile e della Serie A di pallanuoto femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (mercoledì 3 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

