Sport in tv oggi mercoledi 3 Dicembre | ancora tanta Coppa Italia e spazio al nuoto

Sportface.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calcio non si ferma e ci sarà tanto sport in tv con gli Ottavi di finale di Coppa Italia. In campo sia Napoli che Inter.  Tanto sport in tv nella giornata odierna, in data mercoledi 3 Dicembre 2025. Proseguono gli Ottavi di finale di Coppa Italia con diverse big protagoniste, si parte dalle 3 fino alla tarda serata e sulla carta le squadre padrone di casa partono piuttosto favorite. In campo nel pomeriggio anche la serie C ma non è l’unico sport del giorno. Sport in tv, previsto un programma molto interessante. In campo Atalanta e Inter Under 23 che recupereranno i loro match mentre si disputano gli Europei in vasca corta e la Pallanuoto. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

sport tv oggi mercolediSport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 3 dicembre 2025: coppa Italia, Premier e Champions di volley - Scopri tutte le partite e gli eventi di calcio, basket e pallavolo in diretta sui canali TV italiani ... Lo riporta sport.virgilio.it

sport tv oggi mercolediSport in tv oggi (mercoledì 3 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Riflettori puntati sugli Europei di nuoto in vasca corta, che proporranno la seconda ... Lo riporta oasport.it

sport tv oggi mercolediSport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 26 novembre 2025: Champions League, Eurolega basket e curling - Scopri tutti gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta sulle principali emittenti italiane. Si legge su sport.virgilio.it

sport tv oggi mercolediSport in tv oggi (mercoledì 26 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - L'Italia affronterà il Brasile nel secondo incontro della fase a gironi dei Mondiali di ... Scrive oasport.it

sport tv oggi mercolediLo sport in TV oggi, mercoledì 5 novembre 2025: Errani e Paolini vogliono le Finals, chi affrontano oggi - Gli eventi sportivi in onda mercoledì 5 novembre 2025: tanto calcio europeo, ma anche basket e tennis, con la coppia azzurra a Riyadh contro Kudermetova e Mertens. Riporta libero.it

Sport in tv oggi: ancora tanta Champions (e non solo) in questo mercoledì 26 novembre - Giornata ricchissima di appuntamenti per lo sport: ecco l'intero programma di oggi, mercoledì 26 novembre, con tutte le info. Da sportface.it

Cerca Video su questo argomento: Sport Tv Oggi Mercoledi