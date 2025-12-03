Sport in tv oggi mercoledi 3 Dicembre | ancora tanta Coppa Italia e spazio al nuoto

Il calcio non si ferma e ci sarà tanto sport in tv con gli Ottavi di finale di Coppa Italia. In campo sia Napoli che Inter. Tanto sport in tv nella giornata odierna, in data mercoledi 3 Dicembre 2025. Proseguono gli Ottavi di finale di Coppa Italia con diverse big protagoniste, si parte dalle 3 fino alla tarda serata e sulla carta le squadre padrone di casa partono piuttosto favorite. In campo nel pomeriggio anche la serie C ma non è l’unico sport del giorno. Sport in tv, previsto un programma molto interessante. In campo Atalanta e Inter Under 23 che recupereranno i loro match mentre si disputano gli Europei in vasca corta e la Pallanuoto. 🔗 Leggi su Sportface.it

Altre letture consigliate

Festa dello Sport 2025 – Teatro Alighieri, Ravenna Oggi abbiamo vissuto un momento speciale: al Teatro Alighieri sono state premiate le realtà sportive che si sono distinte durante l’anno… e anche il Circolo Zavaglia è salito sul palco! Un riconoscime - facebook.com Vai su Facebook

Oggi perdiamo una figura che ha fatto la storia dello sport con straordinario talento e passione. Nicola Pietrangeli è stato un simbolo del tennis italiano, il primo azzurro a vincere uno Slam, inserito nella Hall of Fame mondiale, un campione capace di ispirare d Vai su X

Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 3 dicembre 2025: coppa Italia, Premier e Champions di volley - Scopri tutte le partite e gli eventi di calcio, basket e pallavolo in diretta sui canali TV italiani ... Lo riporta sport.virgilio.it

Sport in tv oggi (mercoledì 3 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Riflettori puntati sugli Europei di nuoto in vasca corta, che proporranno la seconda ... Lo riporta oasport.it

Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 26 novembre 2025: Champions League, Eurolega basket e curling - Scopri tutti gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta sulle principali emittenti italiane. Si legge su sport.virgilio.it

Sport in tv oggi (mercoledì 26 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - L'Italia affronterà il Brasile nel secondo incontro della fase a gironi dei Mondiali di ... Scrive oasport.it

Lo sport in TV oggi, mercoledì 5 novembre 2025: Errani e Paolini vogliono le Finals, chi affrontano oggi - Gli eventi sportivi in onda mercoledì 5 novembre 2025: tanto calcio europeo, ma anche basket e tennis, con la coppia azzurra a Riyadh contro Kudermetova e Mertens. Riporta libero.it

Sport in tv oggi: ancora tanta Champions (e non solo) in questo mercoledì 26 novembre - Giornata ricchissima di appuntamenti per lo sport: ecco l'intero programma di oggi, mercoledì 26 novembre, con tutte le info. Da sportface.it