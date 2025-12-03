Sport concluso progetto realizzato da Amazon insieme agli atleti del Cip nelle scuole italiane

Roma, 3 dic. - (Adnkronos) - In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità si è concluso il progetto promosso da Amazon, insieme agli atleti del Comitato Italiano Paralimpico, che ha portato in cinque scuole italiane i temi dell'accessibilità e dell'inclusione. L'iniziativa, realizzata con il supporto di Ability Channel, storico partner del Comitato, ha coinvolto studenti di tutta Italia con l'obiettivo di avvicinare sempre più giovani ai temi della disabilità e dell'accessibilità, promuovendo il rispetto, l'empatia e la valorizzazione delle differenze, attraverso il dialogo diretto con atlete e atleti paralimpici. 🔗 Leggi su Iltempo.it

