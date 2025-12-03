spogliato per strada in dieci contro uno per rubare il giubbotto

In dieci contro uno per un giubbotto e un paio di auricolari. Un quattordicenne incrociato per caso in strada, accerchiato e “spogliato” dal branco, facendo leva sull’evidente superiorità numerica. Sono i frame dell’aggressione andata in scena domenica sera in via Sanzio, in zona Buonarroti. La richiesta di aiuto al 112 ha generato l’intervento degli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura, che hanno indagato per rapina in concorso due quattordicenni, un quindicenne e un diciassettenne; gli altri componenti della gang sono ancora riccercati. Del gruppo faceva parte pure un dodicenne, che per questioni d’età (l’imputabilità scatta per legge al compimento del quattordicesimo anno) non è stato sottoposto ad alcun provvedimento ma solo segnalato alla Procura dei minori per registrare comunque la sua partecipazione e tenerne memoria nelle banche dati delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

