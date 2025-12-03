Spirito natalizio e inclusione con Costruire Solidarietà del gruppo di giovani di Ance Catania
Venerdì 5 dicembre, ore 18:30, via Gramignani 128: il Gruppo Giovani di Ance Catania porta il Natale alla Città dei Ragazzi CATANIA – Il calore e la solidarietà delle festività natalizie racchiuse in un unico evento che promuove l'inclusività. Teatro dell'incontro "Costruire solidarietà", organizzato dal Gruppo Giovani di Ance Catania, sarà la "Città dei ragazzi", in via Gramignani 128, nel quartiere Angeli Custodi di Catania. L'appuntamento è fissato per il venerdì 5 dicembre 2025, a partire dalle ore 18,30. Fondata negli anni '50 da padre Santo D'Arrigo, per accogliere i bambini orfani di guerra, la Città dei Ragazzi è da sempre un punto di riferimento per la comunità locale, un luogo di incontro e crescita che offre spazi aggregativi per adulti, bambini, persone con disabilità, aree dedicate allo sport e persino un piccolo teatro.
