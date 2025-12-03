Spirited | il racconto di natale di ryan reynolds e will ferrell conquista le classifiche di apple tv

il successo globale di “spirited” e la sua posizione nelle classifiche di streaming. Il film “Spirited” ha vissuto un’improvvisa riscoperta, confermandosi come uno dei titoli più visti sui servizi di streaming in tutto il mondo. Rilanciato da Apple TV+ a circa tre anni dalla sua uscita, il musical comico natalizio del 2022 si colloca ora tra le prime posizioni delle classifiche globali. La pellicola si basa su una moderna reinterpretazione del classico di Charles Dickens, A Christmas Carol, del 1843, con protagonisti Ryan Reynolds e Will Ferrell. la posizione nelle classifiche e la presenza sui principali mercati. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

