Spike Lee e Denzel Washington | i film con i maggiori e minori successi al cinema

recente riapparizione nelle sale di “Highest 2 Lowest”. Il film diretto da Spike Lee e interpretato da Denzel Washington, “Highest 2 Lowest”, sta ottenendo una nuova sessione nelle sale cinematografiche a soli tre mesi dalla sua uscita originale, che si era rivelata deludente dal punto di vista commerciale. Questo remake di un classico del cinema giapponese, originariamente diretto da Akira Kurosawa, è stato accolto positivamente dalla critica, nonostante i bassi incassi iniziali. contesto e distribuzione. Il film è stato distribuito nelle sale dal 15 agosto, attraverso la casa di produzione A24, e ha raccolto circa 1,5 milioni di dollari in due settimane. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Spike Lee e Denzel Washington: i film con i maggiori e minori successi al cinema

