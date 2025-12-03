spettacolo 100donne grande narrazione corale

Valdichiana2025 Capitale Toscana della Cultura grande successo per lo spettacolo ’100donne’, un progetto di respiro internazionale nato dalla creatività della regista catalana Àngels Aymar, che dopo aver debuttato al Festival Grec di Barcellona e aver viaggiato in Corea del Sud e nei Paesi Bassi, è approdato in Toscana come parte integrante del programma culturale dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese. Accanto ad Aymar, il team artistico che ha dato forma al progetto è composto da: Montse Colomé per i movimenti scenici, Júlia Rabadan per le immagini e le proiezioni visive e Laura Fatini come direttrice artistica associata, con la produzione esecutiva curata dall’Associazione Aquilegia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

