Speculazioni sul remake degli rpg classici si intensificano dopo i commenti del creatore di dragon quest
Nel panorama videoludico mondiale, alcuni titoli sono diventati veri e propri classici, capaci di mantenere un fascino duraturo nel tempo. Tra questi, Chrono Trigger si distingue come uno dei giochi di ruolo più apprezzati di sempre, grazie alla sua narrazione coinvolgente, alla grande attenzione ai dettagli e ai personaggi indimenticabili. Recentemente, si sono intensificati i timori e le aspettative riguardo ad una possibile rivisitazione del titolo da parte di Square Enix. Analizzeremo le recenti indiscrezioni, le dichiarazioni del creatore e le prospettive future di questa iconica saga. Potrebbe finalmente tornare in vita Chrono Trigger. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Chrono Trigger, indizi bomba dal creatore di Dragon Quest - Durante un livestream, Yuji Horii si mostra imbarazzato e dice “non posso parlarne”: indizi che suggeriscono un annuncio imminente. Da msn.com