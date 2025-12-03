Spazio Pieralli Telespazio | Infrastrutture sono layer comune dal digital divide alla difesa

Ildifforme.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – “Lo spazio, dalla difesa al digital divide, costituisce oggi un layer comune per tutti i settori”.   Con questa riflessione Gabriele Pieralli, Amministratore Delegato di Telespazio, ha sintetizzato l’intervista dedicata ai servizi satellitari nell’ambito della conferenza Space&Underwater – Space Economy, Submarine Cables & Cybersecurity, in corso nei Saloni di Rappresentanza della Caserma dei . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

