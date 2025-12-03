Spazio Donazzan | Space Act serve ma Ue non può auto-zavorrarsi mentre resto mondo non si dà regole

(Adnkronos) – "Non serve solo pensare a quando scriveremo lo Space Act, ma anche a come lo scriveremo". Elisabetta Gardini Donazzan, Vicepresidente Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia (Itre) del Parlamento europeo sul nuovo regolamento europeo per la sicurezza, la resilienza e la sostenibilità delle attività spaziali, ha sintetizzato così la posta in gioco . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

| Negli scorsi giorni ho rilasciato quest’intervista all’AGEEI (l’Agenzia di stampa sull’energia e le infrastrutture), la trovate al link sottostante. https://ageei.eu/spazio-consiglio-esa-a-brema-donazzan-pe-solidita-politica-e-forza-industriale-italia-prima-della-clas - facebook.com Vai su Facebook

Spazio, Donazzan: "Space Act serve ma Ue non può auto-zavorrarsi mentre resto mondo non si dà regole" - Elisabetta Gardini Donazzan, Vicepresidente Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia (Itre) del Par ... Secondo adnkronos.com

Nuove regole per lo spazio: test cruciale per l’Europa - L'Unione Europea propone l'EU Space Act per armonizzare le attività spaziali. Da agendadigitale.eu

Kubilius, 'presto lo Space Act Ue per sostenere anche le Pmi' - La Commissione europea presenterà "presto lo Space Act per creare un mercato unico per lo spazio e sostenere anche le nostre Pmi": "l'Europa ha bisogno dell'Italia e di altri leader nel settore, del ... Come scrive ansa.it

Lo Space Act europeo è un'occasione sprecata (o peggio) - Il cosiddetto “Space Act” dell’Unione Europea, proposto dalla Commissione il 25 giugno 2025, è il tentativo di armonizzare le attività spaziali europee. Segnala huffingtonpost.it

Space Act, le nuove regole Ue per lo spazio, paletti anche per Musk e Bezos: limiti ai rifiuti, quote per pmi e startup - Far sì che lo spazio non diventi il Far West fissando dei paletti su sicurezza, sostenibilità e resilienza e ridurre la frammentazione delle regole all’interno dell’Ue, frutto di approcci nazionali ... Riporta corriere.it

Arriva lo Space Act dell'Ue, paletti anche per Starlink - Ridurre la burocrazia, proteggere gli asset spaziali e creare condizioni di concorrenza eque e prevedibili per le società: la Commissione europea presenta l' 'Eu Space Act', una serie di misure per ... Segnala ansa.it