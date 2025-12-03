Spazio Cristoforetti Esa | Ers darà a Ue capacità sovrane in osservazione connettività e navigazione

(Adnkronos) – “Oggi abbiamo enfatizzato il programma European Resilience for Space, un nuovo programma dell’Agenzia Spaziale Europea che integra osservazione della Terra, connettività sicura e servizi di posizionamento, navigazione e timing”. Lo ha spiegato Samantha Cristoforetti, astronauta dell’ESA, nel punto stampa a margine del suo intervento alla conferenza Space&Underwater – Space Economy, Submarine Cables . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Spazio, Cristoforetti (Esa): “Ers darà a Ue capacità sovrane in osservazione, connettività e navigazione”

Approfondisci con queste news

Destinazione #Luna: nella missione #Artemis della #Nasa ci sarà anche un italiano, tra i candidati i veterani dello spazio #Cristoforetti e #Parmitano. #Tg1 Stefania Squarcia Vai su X

Destinazione #Luna: nella missione #Artemis della #Nasa ci sarà anche un italiano, tra i candidati i veterani dello spazio #Cristoforetti e #Parmitano. #Tg1 Stefania Squarcia - facebook.com Vai su Facebook

Spazio, Cristoforetti (Esa): "Ers darà a Ue capacità sovrane in osservazione, connettività e navigazione" - 'Oggi abbiamo enfatizzato il programma European Resilience for Space, un nuovo programma dell’Agenzia Spaziale Europea che integra osservazione della Terra, connettività sicura e servizi di posizionam ... Da adnkronos.com

Cristoforetti (ESA): “Io sulla Luna? Può darsi, per il momento mi dedico alla missione terrestre Leo Cargo Return Service” - L'intervento dell'astronauta dell'ESA, Samantha Cristoforetti, alla Conferenza internazionale promossa dalla testata Cybersecurity Italia. Lo riporta key4biz.it

L'Esa punta il budget (finalmente) sulla Difesa dello spazio - Per la prima volta nella sua storia, l'Agenzia spaziale europea ha presentato un piano con applicazioni dirette anche nel settore della Difesa. Come scrive ilfoglio.it

Serve una maggiore autonomia spaziale europea. Astrotalk con Samantha Cristoforetti - (a cura di Gaia Ravazzolo, Ricercatrice junior nel programma Difesa IAI, e Maria Vittoria Massarin, Ricercatrice junior nei programmi Difesa e Sicurezza IAI) Il gigante che ha unito il mondo nello ... Lo riporta huffingtonpost.it

Libri per bambini, viaggio nello spazio con l’Esa e Geronimo Stilton - Geronimo Stilton, il topo più famoso della letteratura per l’infanzia, torna con un'avventura stellare che promette di far sognare grandi e piccini: "Viaggio nello spazio". Riporta tg24.sky.it

Spazio: Nuovo incontro tra Urso e il DG ESA Aschbacher in vista della Ministeriale di Brema - Nuovo incontro tra il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e Autorità delegata per le Politiche Spaziali e Aerospaziali, sen. Lo riporta finanza.repubblica.it