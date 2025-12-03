Sparita nel vuoto | in Serbia la pioggia fa cadere una strada non autorizzata le immagini fanno spavento VIDEO

Hanno fatto il giro del web in poche ore le immagini da Kragujevac, in Serbia. Qui, un tratto di strada e il relativo muro di contenimento che conduceva al complesso Center of Excellence sono letteralmente collassati, lasciando un vuoto impressionante al posto della carreggiata. Il video virale cattura il momento esatto in cui parte della strada sprofonda, creando una voragine che ha costretto le autorità locali a sbarrare immediatamente l’intera zona. Le riprese mostrano la drammatica estensione del cedimento strutturale, con il muro di contenimento completamente crollato e la carreggiata scomparsa nel nulla. 🔗 Leggi su Cultweb.it

