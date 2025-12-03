Sparita nel vuoto | in Serbia la pioggia fa cadere una strada non autorizzata le immagini fanno spavento VIDEO
Hanno fatto il giro del web in poche ore le immagini da Kragujevac, in Serbia. Qui, un tratto di strada e il relativo muro di contenimento che conduceva al complesso Center of Excellence sono letteralmente collassati, lasciando un vuoto impressionante al posto della carreggiata. Il video virale cattura il momento esatto in cui parte della strada sprofonda, creando una voragine che ha costretto le autorità locali a sbarrare immediatamente l’intera zona. Le riprese mostrano la drammatica estensione del cedimento strutturale, con il muro di contenimento completamente crollato e la carreggiata scomparsa nel nulla. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Approfondisci con queste news
Per la rubrica una boccata d'arte... Vincenzo Perugia: l’uomo che rubò la Gioconda Nel 1911, il Louvre di Parigi si svegliò con un vuoto sulle sue pareti: la Gioconda era sparita. Il furto del secolo non fu opera di una banda di ladri internazionali, ma di un solo u - facebook.com Vai su Facebook
#Zelensky BALLA DA SOLO. Attorno a lui si è fatto il vuoto, TUTTI CORROTTI, spariti decine, centinaia di milioni di euro donati dalla UE. Altro che 135 miliardi che vuol versare ancora la guerrafondaia #vonderLeyen, BASTA! Io voglio che venga finanziato il n Vai su X