Sparita a 27 anni nel Leccese | droni e cani molecolari sulle tracce di Tatiana

Tgcom24.mediaset.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le indagini si concentrano anche sui contenuti condivisi dalla giovane sui social, mentre la famiglia attende risposte. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

sparita a 27 anni nel leccese droni e cani molecolari sulle tracce di tatiana

© Tgcom24.mediaset.it - Sparita a 27 anni nel Leccese: droni e cani molecolari sulle tracce di Tatiana

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sparita 27 anni leccesePREOCCUPAZIONE Sparita a 27 anni nel Leccese: droni e cani molecolari sulle tracce di Tatiana - Il sindaco di Nardò, Pippi Mellone, ha diffuso un appello rivolto alla comunità per contribuire alle ricerche. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sparita 27 Anni Leccese