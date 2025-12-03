Spari contro l’auto della tiktoker degli hotdog | emessa la sentenza per Peluso
Avellino, 3 dicembre 2025 - Al termine della requisitoria, il pubblico ministero ha avanzato la richiesta di due anni di reclusione per Angelo Peluso, in riferimento agli spari del 16 agosto, indirizzati verso l’automobile della tiktoker Francesca Sardella.La difesa - rappresentata dall'avvocato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
